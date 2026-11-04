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Provincia Polla

Polla, donna di 31 anni muore in casa: sequestrata la salma

  • Novembre 4, 2026
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Polla, donna di 31 anni muore in casa: sequestrata la salma

Una donna di 31 anni, originaria del Senegal, è morta nella notte in un’abitazione di Polla, dove si trovava ospite di alcuni conoscenti. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, la giovane era già priva di vita. La salma è stata sequestrata dopo la denuncia presentata dal marito, mentre sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

 

Secondo quanto riferito dall’uomo, la 31enne, da poco residente a Sanza, si era recata al Pronto soccorso dell’ospedale Luigi Curto di Polla per un dolore al fianco. Dopo la visita e le dimissioni, non potendo rientrare immediatamente a casa perché il marito era fuori per lavoro, aveva trovato ospitalità presso alcuni amici a Polla, in attesa che una conoscente venisse a prenderla.

Durante la permanenza nell’abitazione, la donna avrebbe accusato un nuovo malore. Le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso, nonostante l’intervento dei soccorritori, che al loro arrivo non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

La denuncia del marito ha portato al sequestro della salma, mentre i carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e verificando le circostanze del decesso, anche alla luce della precedente visita al Pronto soccorso. Al momento non sono state rese note le cause della morte.

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