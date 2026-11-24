Nuovi interventi per la viabilità delle aree interne del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano sono stati inseriti tra le opere da comprendere nella sezione studi e progettazione dell’aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas. La richiesta, datata 18 novembre, riguarda la cosiddetta Strada del Parco e l’ammodernamento della Strada statale 166 degli Alburni.

L’inserimento dovrà essere formalizzato nella seduta del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, prevista per metà dicembre. A comunicare l’esito del percorso è stato il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Mit, che ha seguito il confronto con Anas e con il Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

l primo intervento riguarda la realizzazione del collegamento stradale tra lo svincolo dell’autostrada A2 del Mediterraneo di Campagna e il centro di Vallo della Lucania. L’opera è discussa da decenni e punta a migliorare i collegamenti tra i comuni dell’entroterra cilentano, l’alta Valle del Calore e i principali centri della zona.

Nel corso degli anni sono stati appaltati soltanto alcuni lotti funzionali, tra cui il tratto compreso tra Laurino e Aquara. L’inserimento nella programmazione ministeriale consente ora di avviare la fase tecnica e amministrativa necessaria a valutare e progettare il collegamento nell’ambito della programmazione nazionale di Anas. Secondo Iannone, il potenziamento delle connessioni con i centri maggiormente abitati e con i servizi fondamentali rappresenta uno strumento per contrastare la desantropizzazione delle aree interne.

Il secondo capitolo riguarda l’ammodernamento della Strada statale 166 degli Alburni, arteria lunga circa 67 chilometri e considerata il principale asse trasversale tra la piana del Sele e il Vallo di Diano. Il tracciato attraversa numerosi centri montani e collinari, territori spesso interessati da frane e restringimenti della carreggiata, con conseguenze sulla percorribilità e sui collegamenti.

La scheda ministeriale comprende in particolare i tratti tra Capaccio Paestum e Roccadaspide e la direttrice successiva da Roccadaspide a Ponte Calore, Bellosguardo, San Rufo e Atena Lucana. Nel documento viene richiamato anche il sistema territoriale di Capaccio Paestum, inserito nel quadro degli interventi da approfondire.

La collocazione delle due opere nella sezione studi e progettazione non equivale ancora all’apertura dei cantieri, ma costituisce la base per l’avvio dell’iter progettuale. Il passaggio decisivo sarà la delibera del Cipess, attesa nella seduta di metà dicembre, che dovrà rendere operativo l’aggiornamento dell’accordo di programma tra Mit e Anas. Il sottosegretario Iannone ha riferito che seguirà direttamente la riunione.