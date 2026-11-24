Il futuro del crematorio di Sant’Egidio del Monte Albino torna al centro del dibattito istituzionale. La vicenda approderà mercoledì 25 novembre in Consiglio regionale della Campania, nell’ambito della seduta di Question Time, quando il presidente della Giunta, Roberto Fico, sarà chiamato a rispondere all’interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere regionale di Forza Italia-PPE, Roberto Celano.

Al centro dell’iniziativa c’è la posizione dell’impianto nell’ambito del Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni comunali alla realizzazione dei crematori, alla luce della deliberazione consiliare numero 5 del 29 giugno 2026.

In particolare, Celano chiede di sapere se il crematorio di Sant’Egidio del Monte Albino debba considerarsi definitivamente inserito nella pianificazione regionale e se, di conseguenza, il concessionario possa procedere alla ripresa dei lavori di completamento. Un interrogativo che si intreccia con l’orientamento politico, già manifestato in Aula dallo stesso Fico e dalla consigliera Bruna Fiola, di procedere a una revisione complessiva del Piano.

La questione riguarda anche la distribuzione territoriale degli impianti. Le modifiche apportate alla programmazione originaria hanno infatti previsto il mantenimento delle strutture già autorizzate e l’inserimento dei crematori di Sant’Egidio del Monte Albino e Bellizzi. Una scelta che, secondo il consigliere regionale, avrebbe determinato un significativo squilibrio a carico della provincia di Salerno, con due ulteriori impianti rispetto ai tre inizialmente programmati sulla base del criterio demografico di un crematorio ogni 300-500mila abitanti.

«È necessario fare chiarezza e capire se, nelle more della revisione complessiva del Piano, si possa procedere al completamento dell’impianto di Sant’Egidio, nonostante le criticità e le forti contrarietà manifestate dalla comunità locale», sottolinea Celano. Il consigliere richiama anche le tensioni sociali che continuano a interessare il territorio, alimentate dalle notizie di un’imminente ripresa delle attività nel cantiere.

Tra gli elementi di criticità sollevati nell’interrogazione figura inoltre la questione dell’autorizzazione paesaggistica, che risulterebbe scaduta e avrebbe già determinato la sospensione dei lavori. Secondo quanto evidenziato da Celano, un eventuale nuovo provvedimento non potrebbe configurarsi come un semplice rinnovo, ma richiederebbe un’autorizzazione ex novo. Un passaggio che, a suo giudizio, incontrerebbe un ulteriore ostacolo nelle disposizioni del Piano regionale, che escluderebbero la realizzazione di impianti crematori nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

«La revisione del Piano regionale non può prescindere da una valutazione equilibrata della distribuzione degli impianti sul territorio. In particolare, occorre verificare lo squilibrio determinatosi per la provincia di Salerno, sulla quale, rispetto alla programmazione originaria, graverebbero due ulteriori impianti», afferma ancora il consigliere regionale.

La seduta di mercoledì rappresenterà dunque un nuovo passaggio istituzionale per una vicenda che da tempo divide il territorio di Sant’Egidio del Monte Albino. La risposta del presidente Fico è attesa per chiarire se, in attesa della revisione della pianificazione regionale, esistano le condizioni per la ripresa dei lavori oppure se l’intervento debba restare fermo.