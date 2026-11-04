Salerno, chiude temporaneamente S. Pietro a Corte

Stop temporaneo alle visite all’Ipogeo e alla Cappella di Sant’Anna, nel complesso monumentale di San Pietro a Corte, nel cuore del centro storico di Salerno. La chiusura è stata disposta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per consentire verifiche tecniche e interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Le criticità sono emerse nel corso dei controlli di routine e riguardano sia l’area archeologica sia alcuni locali comunali destinati ai servizi igienici e agli spazi di supporto ai visitatori. I lavori saranno finalizzati soprattutto a contrastare i problemi di umidità e a migliorare le condizioni di sicurezza degli ambienti.

Tra gli interventi programmati è prevista anche la sostituzione dell’impianto di illuminazione, ormai obsoleto, con un sistema più moderno e adeguato alle caratteristiche del sito, capace di valorizzare gli ambienti e gli affreschi presenti nel complesso.

Al momento non è stata ancora definita la data di riapertura. I tempi saranno comunicati al termine delle verifiche tecniche e dopo la predisposizione del cronoprogramma dei lavori. La Soprintendenza ha comunque assicurato l’impegno a ridurre quanto più possibile la durata della chiusura.

Parallelamente agli interventi di manutenzione, si guarda anche alla futura gestione e valorizzazione del monumento. In vista della riapertura sarà pubblicato un avviso per avviare un partenariato speciale pubblico-privato, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. L’obiettivo è migliorare i servizi di accoglienza, ampliare gli orari di visita e promuovere nuove iniziative culturali ed educative.

Sono state inoltre avviate le procedure per l’adesione di San Pietro a Corte al Sistema Museale Nazionale, un passaggio che punta a rafforzare il ruolo del complesso monumentale nell’offerta culturale cittadina e a favorirne una più ampia valorizzazione.