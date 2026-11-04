Salerno, chiude temporaneamente S. Pietro a Corte - Le Cronache Cronaca
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Basket in lutto, è morto a 43 anni Taurian Fontenette, leggenda dello streetball “Mr.720” Champions League, oggi Lens-Como 0-0 – Diretta Champions League, oggi Porto-Napoli 0-0 – Diretta Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano: il dono del Pontefice e il legame con la pace Atp Parigi, Djokovic eliminato al secondo turno, addio alle Atp Finals dove si qualifica Fils Cinema, il Senato approva la riforma all’unanimità. Giuli: “Dedico questa giornata a Tinto Brass” Filottrano al Giro d’Italia nel ricordo di Scarponi, il sindaco Paolorossi: “Una giornata destinata a entrare nella storia della città” Addio a Carla Braccialini, morta la signora delle borse fantasiose: aveva 95 anni Morte De Miguel, portiere Owono: “Sono i giorni più difficili della mia vita” Guerra in Iran, deputato Teheran minaccia anche l’Italia: “Se Usa ci attaccano colpiremo l’Europa” Midterm Usa, Tajani: “Mai stati trumpiani, Meloni non è una Maga” Lavoro, AI e competenze del futuro: Torino capitale mondiale della formazione con ETF Basket in lutto, è morto a 43 anni Taurian Fontenette, leggenda dello streetball “Mr.720” Champions League, oggi Lens-Como 0-0 – Diretta Champions League, oggi Porto-Napoli 0-0 – Diretta Papa ha ricevuto Bob Dylan in Vaticano: il dono del Pontefice e il legame con la pace Atp Parigi, Djokovic eliminato al secondo turno, addio alle Atp Finals dove si qualifica Fils Cinema, il Senato approva la riforma all’unanimità. Giuli: “Dedico questa giornata a Tinto Brass” Filottrano al Giro d’Italia nel ricordo di Scarponi, il sindaco Paolorossi: “Una giornata destinata a entrare nella storia della città” Addio a Carla Braccialini, morta la signora delle borse fantasiose: aveva 95 anni Morte De Miguel, portiere Owono: “Sono i giorni più difficili della mia vita” Guerra in Iran, deputato Teheran minaccia anche l’Italia: “Se Usa ci attaccano colpiremo l’Europa” Midterm Usa, Tajani: “Mai stati trumpiani, Meloni non è una Maga” Lavoro, AI e competenze del futuro: Torino capitale mondiale della formazione con ETF
Cronaca

Salerno, chiude temporaneamente S. Pietro a Corte

  • Novembre 4, 2026
  • 0
  • 65
  • 2 Min Read
Salerno, chiude temporaneamente S. Pietro a Corte

Stop temporaneo alle visite all’Ipogeo e alla Cappella di Sant’Anna, nel complesso monumentale di San Pietro a Corte, nel cuore del centro storico di Salerno. La chiusura è stata disposta dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per consentire verifiche tecniche e interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

 

Le criticità sono emerse nel corso dei controlli di routine e riguardano sia l’area archeologica sia alcuni locali comunali destinati ai servizi igienici e agli spazi di supporto ai visitatori. I lavori saranno finalizzati soprattutto a contrastare i problemi di umidità e a migliorare le condizioni di sicurezza degli ambienti.

Tra gli interventi programmati è prevista anche la sostituzione dell’impianto di illuminazione, ormai obsoleto, con un sistema più moderno e adeguato alle caratteristiche del sito, capace di valorizzare gli ambienti e gli affreschi presenti nel complesso.

Al momento non è stata ancora definita la data di riapertura. I tempi saranno comunicati al termine delle verifiche tecniche e dopo la predisposizione del cronoprogramma dei lavori. La Soprintendenza ha comunque assicurato l’impegno a ridurre quanto più possibile la durata della chiusura.

Parallelamente agli interventi di manutenzione, si guarda anche alla futura gestione e valorizzazione del monumento. In vista della riapertura sarà pubblicato un avviso per avviare un partenariato speciale pubblico-privato, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. L’obiettivo è migliorare i servizi di accoglienza, ampliare gli orari di visita e promuovere nuove iniziative culturali ed educative.

Sono state inoltre avviate le procedure per l’adesione di San Pietro a Corte al Sistema Museale Nazionale, un passaggio che punta a rafforzare il ruolo del complesso monumentale nell’offerta culturale cittadina e a favorirne una più ampia valorizzazione.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Tommaso D'Angelo
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Tommaso D'Angelo
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Tommaso D'Angelo
Settembre 28, 2012