Si è concluso con successo il primo percorso formativo tenutosi in Italia dedicato agli Psicologi di base. Il corso, partito lo 28 maggio 2026, ha visto la partecipazione dei 150 psicologi impegnati nel Servizio di Psicologia di Base in Campania. Essi sono quindi i primi e gli unici in Italia a ottenere questo titolo.

A consegnare i diplomi ai professionisti, è stato il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Un passaggio istituzionale che certifica il successo di un modello di assistenza pubblica e gratuita, destinato a diventare un riferimento nazionale, mentre in Parlamento si lavora a una legge che disciplini la materia.

Si tratta di un importante primato per la Campania, che è stata la prima regione italiana a introdurre questo servizio, volto ad offrire un primo livello di assistenza psicologica gratuita per tutti i cittadini, in stretta collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Un traguardo anche per l’ASL Salerno, individuata come ASL capofila di questo progetto. L’Azienda diretta dall’ing. Gennaro Sosto, infatti, ha curato l’organizzazione dell’intero corso di formazione regionale e coordinato la preparazione dei project work dei 150 psicologi di base impegnati nelle sette aziende sanitarie della Campania.

Il servizio di Psicologia di Base è stato istituito nel 2023, e ad oggi la rete campana ha assistito complessivamente 58.408 utenti, erogando 263.806 prestazioni.

In questo quadro di crescita costante, il territorio dell’ASL Salerno conquista il primato regionale con 22.221 cittadini assistiti e 63.844 interventi effettuati, coprendo oltre un terzo dell’utenza complessiva della Campania.