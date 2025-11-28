Parco del Mercatello, piantumato abete speciale

Sono stati i piccoli alunni della scuola di Mariconda dell’Istituto Comprensivo Montalcini i primi studenti ad essere coinvolti nell’allestimento speciale dell’abete (donato da Arbor Lamb) che è stato piantumato questa mattina al Parco del Mercatello, in occasione della inaugurazione della panchina rossa.

Voluta dal Comune di Salerno, per il quale erano presenti l’assessore all’ambiente Massimiliano Natella ed il vice vicesindaco, Paky Memoli e da Salerno Pulita, la panchina, verniciata grazie al contributo dell’azienda Vinto, è un ulteriore simbolo attraverso il quale nella città di Salerno si ribadisce l’impegno contro la violenza sulle donne e allo stesso tempo a promuovere la cultura delle pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Il nome del progetto “Un Filo Rosso che ci Unisce” vede insieme anche le associazioni La Crisalide e Differenza Donna rappresentate dalle presidenti Roberta Bolettieri e Michela Masucci, con le quali Salerno Pulita ha attivato delle iniziative come la raccolta ed il riuso di materiali in buono stato che, donati dai cittadini, possono essere utili nelle attività di accoglienza gestite dalle associazioni.

All’inaugurazione hanno parteciperanno anche le componenti del comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Salerno, presieduto da Agnese Ambrosio e le campionesse d’Italia della Jomi PDO Handball Salerno che, insieme, hanno anche realizzato un video di promozione e divulgazione del numero antiviolenza 15 22, pubblicato e condiviso sulla pagina della Camera di Commercio.

L’abete, simbolo di speranza e rinascita, sarà decorato ogni anno con l’aiuto delle scuole cittadine, utilizzando materiali di seconda mano. In occasione del 25 novembre, questa tradizione diventerà un momento di celebrazione dell’ impegno collettivo, per mantenere viva la memoria e ricordare la continua battaglia contro la violenza di genere.