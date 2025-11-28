Piero De Luca (PD): “Governo diviso, Italia meno credibile

“Il Governo è spaccato su tutto, e a pagarne le conseguenze sono i cittadini, a partire dalle donne con la vergognosa marcia indietro sul consenso”. Lo ha dichiarato il parlamentare salernitano e segretario regionale del PD in Campania, Piero De Luca, intervenendo in un passaggio televisivo.

De Luca ha criticato duramente l’azione dell’esecutivo Meloni, definendolo “confuso anche sul fronte internazionale”: “Nessun passo verso una difesa comune europea, nessuna apertura al piano Draghi né a un nuovo Next Generation EU. E sull’Ucraina – ha aggiunto – la posizione di Salvini mina la credibilità dell’Italia, spesso in conflitto con il vicepremier Tajani”.

Nel mirino anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accusata di “guardare più a Trump che all’Europa”. “Fortunatamente – conclude De Luca – l’UE e il gruppo dei volenterosi hanno corretto un Piano Trump inizialmente irricevibile. Ora, dopo i segnali positivi delle regionali, bisogna costruire un’alternativa di governo credibile per il bene del Paese”.