Feldi, colpo esterno

La Feldi Eboli torna dalla trasferta del Palacicogna di Ponzano con tre punti pesantissimi, frutto di una rimonta di carattere, lucidità e resistenza nei momenti più difficili. Il 2-3 con cui le volpi superano la Came Treviso non è solo una rimonta, ma un simbolo, una vittoria cross generation che abbraccia due generazioni di giocatori. Tra i protagonisti Giuseppe Lavrendi, classe 2004, talento in piena crescita, protagonista della rete che ha pareggiato i giochi nel primo tempo; l’altro è Fabricio Calderolli, classe 1986, uno dei veterani del futsal italiano, decisivo con l’assist per il primo gol di Gattarelli e la rete che chiude la rimonta delle volpi. GARA – La partita si apre nel peggiore dei modi per i ragazzi di mister Antonelli: dopo appena 15 secondi, un flipper nell’area di rigore favorisce Japa Vieira, che da distanza ravvicinata batte Di Stanio e porta la Came Treviso sull’1-0. Lo schiaffo iniziale scuote immediatamente la Feldi, che si riversa in avanti alla ricerca del pari. Calderolli va vicino al bersaglio con una conclusione ben costruita, preludio di un pareggio che arriverà poco dopo. A metà primo tempo, infatti, una splendida combinazione Lavrendi–Calderolli manda al tiro cross il numero 11 rossoblù, che trova in area Gattarelli che firma il meritato 1-1. L’inerzia sembra girare, ma i padroni di casa si riportano avanti con Suton che intercetta palla, parte in contropiede e serve Ferreira che firma il nuovo vantaggio trevigiano, 2-1. La Feldi però deve fare i conti con un autentico muro: Pietrangelo diventa protagonista di un triplo intervento prodigioso che nega il pari alle volpi, per poi ripetersi su Caponigro e vedersi graziato da un palo colpito da Calderolli con un siluro dalla distanza. La Came prova a gestire, ma le foxes non arretrano di un centimetro e il pari arriva nel momento più opportuno: a due minuti dalla sirena, una splendida azione corale, fatta di passaggi rapidi e precisi, libera Lavrendi sul secondo palo per il più facile dei tap-in. È il 2-2 che manda le squadre al riposo. Di Stanio apre le danze nella ripresa con un intervento monumentale, salvando su un attaccante trevigiano lanciato a rete. Poco dopo, Venancio colpisce la parte superiore della traversa dopo un rimpallo che non lo favorisce fino in fondo. E il brivido continua quando Kenji, a meno di un metro dalla linea e con la porta spalancata, calcia incredibilmente fuori. Quando sembrava non voler più girare, la Feldi affonda il colpo ancora con Calderolli a inventare il gol del sorpasso: il capitano di giornata trafigge Pietrangelo con un diagonale e firma il definitivo 2-3 che fa esplodere la panchina rossoblù. Gli ultimi tre minuti sono un assalto della Came con il portiere di movimento, ma Di Stanio si conferma portiere dai grandi riflessi deviando in modo clamoroso il tentativo a botta sicura di Gastaldello. GENERAZIONE FELDI – È l’ultima grande emozione di una gara intensa, vibrante e sofferta, che consegna alla Feldi un successo fondamentale in classifica e soprattutto la consapevolezza di essere una squadra capace di reagire, soffrire e prendersi ciò che vuole. Una vittoria che vale oro, dove si incorciano due generazioni: Lavrendi rappresenta il nuovo che avanza della Feldi, un ragazzo che cresce partita dopo partita, già capace di prendersi responsabilità pesanti lontano da casa. Calderolli è invece la memoria storica del futsal italiano, uno che queste partite le sa leggere e indirizzare, e che ancora oggi riesce a cambiare una gara con un colpo da campione. La combinazione dei loro gol racconta una verità: questa Feldi può correre lontano perché ha gambe giovani e testa esperta. E a Treviso, per vincere, è servito tutto: la freschezza di un 20enne e il sangue freddo di un leader alla soglia dei 40 anni. Una vittoria generazionale, sì. Ma soprattutto una vittoria da grande squadra.