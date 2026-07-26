Parcheggi Ruggi, Celano scrive al Dg Cantone

Il consigliere regionale della Campania Roberto Celano ha inviato una nota al Direttore Generale dell’A.O.U. “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dott. Nicola Cantone, chiedendo una revisione del provvedimento che introduce il pagamento del parcheggio per i dipendenti delle ditte appaltatrici che operano all’interno dell’ospedale. Nella comunicazione, Celano evidenzia le criticità segnalate dalle Organizzazioni Sindacali e richiama l’attenzione sulla condizione di centinaia di lavoratrici e lavoratori che, attraverso servizi essenziali quali pulizie, ristorazione, manutenzione, vigilanza e altre attività di supporto, contribuiscono quotidianamente al funzionamento della struttura ospedaliera. Pur riconoscendo le esigenze organizzative dell’Azienda, il consigliere sottolinea come il nuovo costo della sosta rischi di incidere pesantemente su personale che percepisce retribuzioni spesso modeste, aggravando ulteriormente il peso economico per molte famiglie. Per questo motivo, Celano ha chiesto al Direttore Generale di sospendere il provvedimento e di aprire un confronto con le Organizzazioni Sindacali e con tutti i soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione equilibrata che concili le esigenze dell’Azienda con la tutela della dignità e delle condizioni economiche dei lavoratori. “Chi garantisce ogni giorno servizi indispensabili al funzionamento dell’ospedale – dichiara Celano – merita rispetto e attenzione. Confido nella sensibilità del Direttore Generale affinché si possa trovare, attraverso il dialogo, una soluzione che eviti disparità di trattamento e contribuisca a mantenere un clima di serenità all’interno di una struttura sanitaria fondamentale per il nostro territorio”.