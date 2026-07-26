A Pagani nasce il primo parco cardioprotetto

– Sicurezza, prevenzione e solidarietà concreta sul territorio. Nasce a Pagani il primo “parco cardioprotetto” della città: un’iniziativa sociale interamente privata e gratuita, volta a tutelare la salute dei cittadini in un’area urbana in forte espansione. Il progetto prenderà vita presso il Parco degli Aranci (situato in via Taurano 13), una zona che negli ultimi anni ha vissuto una profonda trasformazione urbanistica, diventando un importante fulcro residenziale per centinaia di famiglie. L’iniziativa è stata ideata e interamente finanziata dagli imprenditori Santino Ruggiero e Virginia Granato, alla guida delle realtà aziendali Men at Work e Scuola Hello Spank. I due promotori hanno deciso di donare e installare un defibrillatore semiautomatico (DAE) di ultima generazione. Il dispositivo sarà custodito all’interno di una speciale teca blindata e termoregolata posizionata all’ingresso del parco, garantendone la massima accessibilità h24 in caso di emergenza. Formazione e comunità: una rete di “soccorritori laici” Un defibrillatore, per essere davvero efficace, ha bisogno di persone pronte a utilizzarlo. Per questo motivo, il progetto non si limita alla semplice donazione dello strumento: i promotori finanzieranno e organizzeranno un corso di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per l’utilizzo laico del dispositivo, con rilascio di certificazione ufficiale. Il piano di formazione prevede il coinvolgimento attivo e capillare della comunità locale: Due residenti per ciascuna palazzina all’interno del Parco degli Aranci. Un rappresentante per ognuna delle attività commerciali situate all’ingresso del parco. Grazie a questa sinergia, l’area potrà contare su una rete di cittadini formati e pronti a intervenire tempestivamente nei primi, cruciali minuti in caso di arresto cardiaco improvviso, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118. Le dichiarazioni dei promotori “Negli ultimi anni via Taurano è cambiata tantissimo, accogliendo centinaia di nuove famiglie. Sentivamo il dovere, come imprenditori e soprattutto come cittadini, di fare qualcosa di concreto per la sicurezza di questa comunità. Dotare il Parco degli Aranci di un defibrillatore e, al contempo, formare i residenti e i commercianti significa seminare una vera cultura della prevenzione. In caso di emergenza cardiaca, il tempo è tutto: avere lo strumento giusto e le competenze per usarlo può fare la differenza tra una vita spezzata e una vita salvata.” — Santino Ruggiero e Virginia Granato L’iniziativa punta a diventare un modello virtuoso di collaborazione tra tessuto imprenditoriale e cittadinanza, con l’auspicio che il Parco degli Aranci sia solo il primo di una lunga serie di spazi cardioprotetti sul territorio di Pagani.