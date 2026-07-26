Salernitana, in difesa arriva Zoia

di Marco De Martino

SALERNO – Finalmente alla Salernitana è vicino l’arrivo del difensore centrale di piede mancino atteso da Serse Cosmi. Si tratta di Riccardo Zoia (foto a sinistra) della Vis Pesaro che il club granata, ieri pomeriggio con un autentico blitz, ha virtualmente ingaggiato. Centrale di ruolo, classe 2001, Zoia può destreggiarsi anche a centrocampo come esterno o mezzala nonostante la sua stazza imponente (è alto 188 centimetri). Nella passata stagione a Pesaro ha messo insieme 30 presenze condite da 2 assist e proprio grazie a questo rendimento regolare era seguito, tra le altre, anche da Spezia e Cosenza. Nei piani di Cosmi, Zoia dovrebbe rappresentare il braccetto di sinistra ma anche un’alternativa a Villa, un po’ come accaduto nella passata stagione ad Anastasio. Oltre a questa novità importante, la giornata di ieri ha riservato anche un retroscena su una possibile sinergia tra la Salernitana ed il Benevento. I sanniti sono in ritiro proprio a Cascia e così Faggiano e Cosmi ne hanno approfittato ufficialmente per salutare il patron giallorosso Vigorito ma anche per parlare di una eventuale collaborazione di mercato. Il ds granata ha chiesto informazioni per il difensore centrale Scognamillo (foto a destra), per il centrocampista Talia (foto centrale) e per l’attaccante Tumminello. Il Benevento ha aperto per gli ultimi due mentre per l’ex Catanzaro ha, per ora, rispedito l’offerta al mittente. Il mercato, però, è ancora lungo…