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P. De Luca, riforma indebolisce magistratura non migliora la giustizia

  • Marzo 14, 2026
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P. De Luca, riforma indebolisce magistratura non migliora la giustizia

“Non si ferma la mobilitazione per spiegare le ragioni del No al referendum sulla riforma della giustizia. Si tratta di una proposta della destra che non migliora in alcun modo l’efficienza del sistema giudiziario ma attacca e indebolisce invece l’indipendenza e l’autonomia della magistratura rispetto alla politica, mettendo a rischio il principio della separazione dei poteri, pilastro fondamentale della nostra Costituzione”. Lo sostiene Piero De Luca, segretario regionale del Pd. “I toni aggressivi e inaccettabili utilizzati dalla premier Giorgia Meloni e da diversi esponenti di governo chiariscono il vero obiettivo della destra – spiega – attaccare la magistratura e ridurre i controlli democratici sull’azione dell’esecutivo. Come Partito Democratico siamo fortemente impegnati su tutto il territorio nazionale e anche in Campania per difendere la democrazia e la Costituzione da una riforma sbagliata e pericolosa”.

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