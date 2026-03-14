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Michele e Maria, vite spezzate nel Cilento

  • Marzo 14, 2026
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Michele e Maria, vite spezzate nel Cilento

Un venerdì sera come tanti, una foto insieme sui social e poi il silenzio. Sono Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24 anni, i due fidanzati morti nel drammatico incidente avvenuto lungo la strada costiera delle Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice.

Michele viveva a Capaccio Paestum e lavorava nell’azienda agricola di famiglia in località Sabatella, occupandosi del trasporto delle balle di fieno con il camion. Negli ultimi anni aveva affrontato anche un importante percorso personale, riuscendo a perdere molto peso e ritrovando fiducia e serenità.

Accanto a lui c’era Maria, 24 anni, originaria di Pisciotta ma residente a Capaccio Paestum. La loro relazione era iniziata da pochi mesi, ma era diventata presto intensa, raccontata anche dagli scatti condivisi sui social.

La sera della tragedia avevano iniziato la serata in un locale della zona, poi avevano deciso di spostarsi. Poco dopo, lungo la strada costiera, l’auto su cui viaggiavano si è scontrata con un furgone, ha sfondato il guard rail ed è precipitata nel vuoto verso il mare.

La notizia ha raggiunto in poche ore Capaccio Paestum e Pisciotta, lasciando sgomente due comunità che oggi si stringono attorno al dolore delle famiglie. Sui social continuano a moltiplicarsi i messaggi di cordoglio, mentre resta quella foto scattata poche ore prima: un sorriso diventato, improvvisamente, un ricordo.

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