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Omicidio Avallone, nuovo sequestro a Vibonati:

  • Ottobre 15, 2026
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Omicidio Avallone, nuovo sequestro a Vibonati:

Nuovo sviluppo nelle indagini sull’omicidio di Walter Avallone, il metronotte di 55 anni originario di Eboli, ucciso martedì con un colpo di pistola alla gola nel parcheggio della baia di Trentova, ad Agropoli, nel Salernitano. I carabinieri della compagnia di Agropoli hanno posto sotto sequestro una stanza di un bed and breakfast in corso Umberto I, a Vibonati, presa in affitto dalla vittima.

 

L’alloggio sarebbe stato utilizzato dal vigilante come punto d’appoggio per ridurre gli spostamenti dalla Piana del Sele. Negli ultimi mesi Avallone lavorava infatti come guardiano dei treni merci presso la stazione ferroviaria di Sapri. Gli investigatori stanno verificando se la stanza fosse frequentata anche da un’altra persona e se possa fornire indicazioni utili a ricostruire la rete di conoscenze e le frequentazioni del 55enne.

Il nuovo sequestro si aggiunge a quello della Ford B-Max bianca nella quale è stato trovato il corpo del metronotte. Le indagini, coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania, si concentrano anche sulle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire alcuni passaggi della notte in cui è stato commesso il delitto.

Secondo la ricostruzione finora emersa, Avallone avrebbe raggiunto Agropoli a bordo della propria auto insieme a un uomo. I due si sarebbero fermati nel parcheggio vicino all’oasi naturalistica di Trentova. Dopo pochi minuti, il passeggero avrebbe esploso un colpo di pistola alla gola della vittima, per poi prelevare due borsoni dal bagagliaio e allontanarsi a piedi in direzione del belvedere.

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