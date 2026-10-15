Maraio, 'le aree interne sono la grande sfida della Campania' - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Carburanti: De Luca (Pd), Sud in panne, Meloni scomparsa dai radar
Omicidio Avallone, nuovo sequestro a Vibonati:
Maraio, ‘le aree interne sono la grande sfida della Campania’
Marina di Pastena, De Luca : non si farà mai
Attualità Campania

Maraio, ‘le aree interne sono la grande sfida della Campania’

  • Ottobre 15, 2026
  • 0
  • 106
  • 2 Min Read
Maraio, ‘le aree interne sono la grande sfida della Campania’

“I numeri del turismo nel Mezzogiorno e in Campania sono incoraggianti e confermano che siamo sulla strada giusta. Ma possiamo fare molto di più. La grande sfida lanciata dal presidente Roberto Fico è quella delle aree interne: portare sviluppo, opportunità e nuovi flussi turistici anche nei territori che finora sono rimasti ai margini dei grandi circuiti”. Lo ha detto Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania, alla seconda giornata del TTG di Rimini, dedicata in larga parte alla valorizzazione dei territori. “Napoli resta centrale, una straordinaria capitale internazionale del turismo, ma la Campania è molto di più – spiega – Caserta, Salerno, Avellino, Benevento, i borghi, i cammini, il patrimonio culturale ed enogastronomico rappresentano una ricchezza ancora in parte inespressa. Vinciamo la sfida se teniamo, come stiamo facendo, tutto insieme, con una programmazione seria, mettendo in rete territori, strutture e competenze e costruendo un’offerta capace di attrarre visitatori dodici mesi all’anno. Abbiamo tutte le condizioni per riuscirci”. “La Campania si candida a diventare un modello di turismo diffuso, sostenibile e di qualità. Gli strumenti messi in campo, non chiacchiere ma fatti, lo confermano. Dalle Dmo, ai Pad, dall’osservatorio al turismo scolastico, dalla nuova programmazione dei percorsi turistici (ex POC) fino al rilancio dei cammini religiosi e non solo, siamo avanti – conclude – E sono convinto che con le aree interne i risultati saranno persino superiori alle previsioni di crescita che oggi gli osservatori ci accreditano. Il nostro obiettivo non è soltanto aumentare le presenze, ma distribuire le opportunità e creare economia e lavoro in tutta la regione”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Tommaso D'Angelo
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Tommaso D'Angelo
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Tommaso D'Angelo
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Tommaso D'Angelo
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Il deposito giudiziario è a Sala Consilina:

Un deposito giudiziario a Sala Consilina, una tariffa da capogiro e

Tommaso D'Angelo
Aprile 24, 2013