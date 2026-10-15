Carburanti: De Luca (Pd), Sud in panne, Meloni scomparsa dai radar

Nel Mezzogiorno si registra una situazione drammatica. Agricoltori, autotrasportatori ed imprenditori di tanti altri comparti stanno lavorando in perdita e ogni giorno che passa un’azienda in più rischia di spegnere i motori. La propaganda o lo scaricabarile continuo del Governo e della Premier Meloni non aiutano a fare il pieno con l’attuale impennata dei costi dei carburanti”. Lo dichiara il deputato democratico Piero De Luca, segretario del Pd Campania. “Le proposte del Pd, indicate dalla segretaria Elly Schlein, sono chiare e si possono adottare subito. Le accise mobili, per restituire a cittadini e imprese quello che lo Stato guadagna in più con i rincari. Un prelievo sugli extraprofitti delle compagnie energetiche, perché chi si è arricchito con la crisi contribuisca a superarla. Un piano straordinario per rifornire i territori rimasti senza scorte. Servono azioni concrete”. “Chi governa ha il dovere di unire il Paese, non di dividerlo proprio quando il Sud è in difficoltà. Prima il carburante, poi la propaganda. Davanti al Sud in panne, Meloni sì è eclissata. È comparsa solo quando si è trattato di blindare uno scambio politico vergognoso con la Lega sulla pelle del Mezzogiorno, con la firma delle intese sull’autonomia differenziata. Ecco la risposta di Palazzo Chigi. Mentre le imprese rischiano di chiudere, Meloni pensa a dividere il Paese. Noi continueremo a batterci accanto alle imprese e alle famiglie abbandonate e tradite dal Governo”, conclude De Luca.