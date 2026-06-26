Nocera. Donna trovata morta in casa sentito marito

Una donna di 56 anni e’ stata trovata senza vita nella sua abitazione a Nocera Inferiore, nel Salernitano. E’ stato il marito, che ha circa 70 anni, a chiamare i soccorsi, ma per la donna non c’e’ stato nulla da fare. Sul posto, in via Di Florio, sono giunti anche i carabinieri del Reparto territoriale nocerino che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, al termine dei quali la salma e’ stata sequestrata e, su disposizione della Procura di Nocera Inferiore, sara’ eseguita l’autopsia. Il marito e’ stato sentito dagli inquirenti. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio.
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