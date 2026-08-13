Vietri, il sindaco De Simone tra presente e futuro

VIETRI SUL MARE. Provenendo da Salerno è la porta d’accesso alla Divina e l’attuale sindaco, Giovanni De Simone, al suo secondo mandato consecutivo, sta cercando di continuare il lavoro realizzato nel primo mandato. In questo momento è entrato nel settimo anno del governo cittadino, con un territorio che cresce e una popolazione che mostra tutto il proprio affetto e stima nei confronti di questo primo cittadino molto apprezzato, per doti umane e professionali. Una Vietri sul Mare che cresce, anno dopo anno. È al secondo anno del suo secondo mandato consecutivo. Può tracciarci un bilancio sino ad oggi? “Il bilancio può dirsi sicuramente positivo. Abbiamo lavorato molto, stiamo lavorando tanto ed abbiamo ancora tanto da fare. La realtà vietrese è complessa nonostante sia un paese di meno di diecimila anime ma siamo il primo comune della Costiera Amalfitana, abbiamo una nostra identità precisa e riconosciuta in tutto il mondo e quindi non possiamo permetterci momenti di pausa”. Tante le iniziative che state promuovendo nel bel mezzo della stagione estiva, in un luogo che è definito per antonomasia “la porta della Costiera”. Cosa state facendo e com’è stata sinora la risposta dei turisti? “Vietri da tempo è piena di turisti, soprattutto di stranieri che scelgono di soggiornare da noi, e questa è la migliore risposta. Si tratta di un fenomeno non solo circoscritto al periodo primavera-estate ma anche a tutto il resto dell’anno. È sicuramente il frutto di un lavoro sostenuto da tempo, di una promozione continua del territorio anche attraverso nuovi circuiti, ma anche di una consapevolezza da parte degli operatori che lavorando bene si possono ottenere ottimi risultati nell’ambito della destagionalizzazione del turismo”. Capitolo rischio idrogeologico: come lo state affrontando in Costiera? “La questione è molto complessa e da soli non si può affrontare il problema che per tutta la zona è atavico. Con le ultime frane abbiamo avuto ancora di più la consapevolezza che urge un intervento complessivo di governo centrale e regionale con un progetto condiviso e risolutivo”. La Conferenza dei Sindaci della Costiera ha espresso solidarietà a Della Monica per la vicenda del ripascimento. E poi c’è anche la questione del “Sistema Positano”. Un po’ di “caos giudiziario” nella Divina. Il suo pensiero. “La solidarietà al collega Della Monica non è solo un atto dovuto ma è il riconoscimento del lavoro ad una persona valida che si spende per il territorio. Amministrare la cosa pubblica non è cosa semplice, molti guardano al risultato finale ma non si soffermano su cosa c’è dietro, all’impegno delle persone, degli uffici, agli ostacoli della burocrazia. La fiducia nella giustizia non è in discussione, i magistrati sicuramente sapranno valutare fatti e situazioni aldilà dei titoloni ad effetto sui giornali”. Quali sono i programmi e le priorità per Vietri nell’immediato futuro? “Il lavoro non manca mai e le priorità sono sempre tante, su tutte la vivibilità e la sicurezza tra tante difficoltà. Pazienza e caparbietà però non mancano”. Di recente, tra l’altro, Vietri ha ospitato anche una tappa di Miss Universo Italia, vinta dalla giovane Federica Noschese. Altro appuntamento che ha permesso al territorio di ospitare migliaia tra turisti, curiosi e professionisti del mondo della moda e dello spettacolo, perché la bellezza, intesa come forma estetica e culturale, è passata anche per Vietri, con un grande impatto e ritorno di immagine per l’intero territorio. Mario Rinaldi