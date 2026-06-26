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Salerno

L’arcivescovo spiega avvicendamenti parroci

  • Giugno 26, 2026
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L’arcivescovo spiega avvicendamenti parroci

Ritorna oggi, 26 giugno 2026, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

 

L’Arcivescovo, in particolare, si è soffermato sulle nuove nomine e sui trasferimenti dei parroci, spegnendo le polemiche emerse nei giorni scorsi su alcuni organi di informazione.

Riflettori puntati, a seguire, sull’emergenza educativa che continua a destare forte preoccupazione nel Paese e anche nel nostro territorio provinciale. Ancora S.E. Monsignor Bellandi ha espresso le sue considerazioni in merito alle parole di Papa Leone sul tema delle migrazioni.

Inoltre, l’Arcivescovo ha ricordato l’appuntamento del 4 luglio, presso il Santuario di Montevergine, per il primo Convegno regionale delle Cappelle di Adorazione Eucaristica della Campania. rivolgendo infine il suo augurio di buona estate a tutta la comunità

Per visionare e scaricare la video-intervista:

https://drive.google.com/file/d/14CEm7VD8DQDgOJ9McPoqxjOYtNWH_iVu/view

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