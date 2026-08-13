Salernitana, prove techiche per la Coppa Italia

di Marco De Martino

SALERNo – Prosegue la marcia di avvicinamento della Salernitana al debutto stagionale in Coppa Italia Serie C Regionale. I granata si sono ritrovati ieri mattina al centro sportivo Mary Rosy per una nuova seduta di allenamento, in vista dell’esordio contro la Scafatese ormai alle porte. Nel corso della sessione, la squadra guidata da mister Cosmi ha affrontato la formazione Primavera in una sgambatura in famiglia. Il test si è concluso con una larga vittoria per 7-0, grazie alle reti di Llano, Cardoni, Lescano, Ferrari, Achik, Longobardi e Djibril. Un risultato che ha permesso allo staff tecnico di verificare la condizione del gruppo e continuare a lavorare sugli aspetti tattici in vista del primo impegno ufficiale.

L’UNDICI ANTI-SCAFATESE Mister Cosmi (nella foto di Gambardella), contro la matricola Scafatese, dovrebbe scegliere la continuità affidandosi al 3-4-2-1 varato ad inizio ritiro. Davanti a Galeotti ci saranno Heinz, Matino ed Anastasio. Se il primo, reduce da un affaticamento muscolare, non dovesse dare garanzie, al suo posto rientrerebbe in gioco l’altro volto nuovo Zoia. Per quanto riguarda il centrocampo, giochi fatti sulle corsie esterne, che saranno presidiate da Llano a destra e da Villa a sinistra, mentre in mezzo ci saranno Tascone e Gyabuaa, con quest’ultimo che dovrebbe vincere il ballottaggio con Capomaggio e Di Vico. Sulla trequarti, alle spalle di Lescano, se la giocano in quattro per due maglie: i favoriti sono Achik e Cardoni tallonati da Djibril e Mastrovito. Sono fuori dai giochi i due calciatori da tempo in infermeria. Per quanto riguarda gli acciaccati, Bevilacqua ha svolto un lavoro differenziato in palestra, mentre de Boer ha seguito un programma di terapie. La preparazione proseguirà questa mattina: appuntamento alle 8:45, ancora una volta al Mary Rosy.