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Attualità Agropoli

Fico, ‘pronto soccorso Agropoli sarà in atto organizzazione aziendale’

  • Giugno 26, 2026
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Fico, ‘pronto soccorso Agropoli sarà in atto organizzazione aziendale’

“Ho letto con attenzione i vostri messaggi, i vostri commenti e tutta la documentazione che mi avete inviato dal Cilento. Ho ascoltato le ragioni del territorio e, dopo diversi approfondimenti, riunioni e momenti di condivisione con i sindaci, ho preso una decisione. Ho dato mandato al Direttore Generale dell’Asl di Salerno di integrare l’Atto di Organizzazione Aziendale, prevedendo l’inserimento del Pronto Soccorso di Agropoli, e di avviare tutti i conseguenti adempimenti amministrativi”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Campania, Roberto Fico rivolgendosi ai cittadini di Agropoli ma anche di altri centri del Cilento che avevano sollecitato la riapertura del pronto soccorso ad Agropoli.  “Si tratta di un passaggio fondamentale, che mette in moto il percorso necessario per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza nel Cilento e dare risposte concrete ai cittadini. Sono convinto, inoltre, che la piena strutturazione del presidio potrà giovarsi anche dell’apertura al contributo del mondo universitario, una risorsa preziosa per accompagnare il consolidamento del Pronto Soccorso e garantirne nel tempo la solidità”, aggiunge Fico.    “Spero di essere presto ad Agropoli per incontrare il territorio, condividere le opportunità che questa scelta apre e confrontarci, con la massima trasparenza, anche sulle criticità che restano da affrontare. Perché – conclude – la sanità si migliora ascoltando le comunità e assumendosi la responsabilità delle decisioni.

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