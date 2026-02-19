Nas, sequestro dolci Carnevale in Campania

equestri di alimenti e articoli del Carnevale da parte dei carabinieri del Nas di Salerno in diverse province della Campania. Nel Salernitano, in Irpinia e nel Sannio, i militari dell’Arma specializzati hanno controllato soprattutto pasticcerie e negozi di vicinato. E il sequestro piu’ ingente e’ avvenuto in un esercizio di Benevento, dove insieme al personale dell’Asl, e’ stata sospesa ‘ad horas’ un’attivita’ per la totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. Sequestrate 2 tonnellate di prodotti di pasticceria e da forno, che non avevano le indicazioni sulla tracciabilita’. In un’altra pasticceria del capoluogo sono stati sequestrati 40 chili di dolci, anche questi senza le indicazioni sulla tracciabilita’, per cui sono state impartite diffide perche’ siano risolte le non conformita’ rilevate. Nell’Avellinese sono state controllate diverse pasticcerie e sono stati sequestrati circa 2,5 quintali di prodotti congelati non tracciati. A vario titolo, sono state impartite tre diffide per la risoluzione di lievi non conformita’ ed e’ stata contestata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. Nel mandamento baianese sono stati sottoposti a sequestro amministrativo anche oltre 200 articoli di Carnevale: erano esposti in vendita senza le necessarie indicazioni per il consumatore. In Costiera amalfitana, sono stati sequestrati 70 chili di prodotti dolciari semilavorati privi della tracciabilita’ e sono state impartite prescrizioni per la risoluzione delle anomalie riscontrate. Violazioni simili sono state riscontrate, dai militari dell’Arma del Nucleo antisofisticazioni e sanita’ di Salerno guidati dal tenente colonnello Rosario Basile, anche in due pasticcerie nella valle metelliana e nell’agro nocerino sarnese.