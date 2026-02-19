Nas, sequestro dolci Carnevale in Campania - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

A Sarno chi sporca, ripulisce e paga
Fiaccolata per il piccolo Domenico: «Sei il nostro guerriero»
Nunzia Schiavone: Due anni meravigliosi al Sannazaro
Il bimbo di Napoli, gli psicologi “garantire sostegno ai familiari”
Cronaca Campania

Nas, sequestro dolci Carnevale in Campania

  • Febbraio 19, 2026
  • 0
  • 146
  • 2 Min Read
Nas, sequestro dolci Carnevale in Campania

equestri di alimenti e articoli del Carnevale da parte dei carabinieri del Nas di Salerno in diverse province della Campania. Nel Salernitano, in Irpinia e nel Sannio, i militari dell’Arma specializzati hanno controllato soprattutto pasticcerie e negozi di vicinato. E il sequestro piu’ ingente e’ avvenuto in un esercizio di Benevento, dove insieme al personale dell’Asl, e’ stata sospesa ‘ad horas’ un’attivita’ per la totale assenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature. Sequestrate 2 tonnellate di prodotti di pasticceria e da forno, che non avevano le indicazioni sulla tracciabilita’. In un’altra pasticceria del capoluogo sono stati sequestrati 40 chili di dolci, anche questi senza le indicazioni sulla tracciabilita’, per cui sono state impartite diffide perche’ siano risolte le non conformita’ rilevate. Nell’Avellinese sono state controllate diverse pasticcerie e sono stati sequestrati circa 2,5 quintali di prodotti congelati non tracciati. A vario titolo, sono state impartite tre diffide per la risoluzione di lievi non conformita’ ed e’ stata contestata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo. Nel mandamento baianese sono stati sottoposti a sequestro amministrativo anche oltre 200 articoli di Carnevale: erano esposti in vendita senza le necessarie indicazioni per il consumatore. In Costiera amalfitana, sono stati sequestrati 70 chili di prodotti dolciari semilavorati privi della tracciabilita’ e sono state impartite prescrizioni per la risoluzione delle anomalie riscontrate. Violazioni simili sono state riscontrate, dai militari dell’Arma del Nucleo antisofisticazioni e sanita’ di Salerno guidati dal tenente colonnello Rosario Basile, anche in due pasticcerie nella valle metelliana e nell’agro nocerino sarnese.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012