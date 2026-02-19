Leone XIV in visita in Campania: Fico “Felici e Onorati di accogliere il Papa” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Il bimbo di Napoli, gli psicologi “garantire sostegno ai familiari”
Nas, sequestro dolci Carnevale in Campania
Leone XIV in visita in Campania: Fico “Felici e Onorati di accogliere il Papa”
Salernitana, Caserta stop a trasferta tifosi granata
Attualità Campania

Leone XIV in visita in Campania: Fico “Felici e Onorati di accogliere il Papa”

  • Febbraio 19, 2026
  • 0
  • 31
  • 1 Min Read
Leone XIV in visita in Campania: Fico “Felici e Onorati di accogliere il Papa”

“Siamo felici e onorati di poter accogliere Papa Leone XIV in Campania. La sua visita a Pompei e a Napoli e poi, quella successiva e ravvicinata ad Acerra, è una bellissima notizia e assume un significato ancora più profondo nel primo anniversario della sua elezione.  È un segnale di grande vicinanza alla nostra terra e alla nostra comunità, alla sua bellezza e alle sue ferite, per il quale siamo grati al Santo Padre.” A dichiararlo in una nota il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Attualità Cronaca

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013