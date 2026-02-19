Leone XIV in visita in Campania: Fico “Felici e Onorati di accogliere il Papa”

“Siamo felici e onorati di poter accogliere Papa Leone XIV in Campania. La sua visita a Pompei e a Napoli e poi, quella successiva e ravvicinata ad Acerra, è una bellissima notizia e assume un significato ancora più profondo nel primo anniversario della sua elezione. È un segnale di grande vicinanza alla nostra terra e alla nostra comunità, alla sua bellezza e alle sue ferite, per il quale siamo grati al Santo Padre.” A dichiararlo in una nota il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.
