Il bimbo di Napoli, gli psicologi “garantire sostegno ai familiari”
Il bimbo di Napoli, gli psicologi “garantire sostegno ai familiari”

  • Febbraio 19, 2026
Il bimbo di Napoli, gli psicologi “garantire sostegno ai familiari”

“L’Ordine degli Psicologi esprime la propria vicinanza al piccolo Domenico e alla sua famiglia, nel rispetto delle valutazioni cliniche e dei principi etici che devono orientare ogni decisione di cura. Riteniamo essenziale che al bambino siano garantiti interventi proporzionati, appropriati e coerenti con le sue condizioni cliniche, nel pieno rispetto della sua dignità, intesa come tutela dell’integrità, del sollievo dalla sofferenza e della qualità dell’accompagnamento assistenziale. È inoltre necessario che i familiari siano sostenuti con un supporto psicologico qualificato e continuativo”. A dirlo è il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto. “Una vicenda di tale impatto – aggiunge Cozzuto – può generare ulteriore incertezza e insicurezza nelle persone attualmente in lista trapianto e nei loro familiari: è pertanto fondamentale rafforzare la trasparenza, la fiducia e il sostegno psicologico lungo tutto il percorso di cura”

