Derby, denunciati due tifosi della Cavese

Due tifosi della Cavese sono stati denunciati dalla Polizia nell’ambito dei servizi effettuati in occasione della partita di calcio Cavese-Salernitana, valida per il girone C della Serie C e disputata sabato 14 febbraio allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni (Salerno). Durante la gara uno dei due tifosi è stato trovato nei pressi dello stadio pur essendogli interdetta la zona in quanto destinatario di Daspo; l’altro, all’atto di un controllo di polizia, ha rivolto frasi oltraggiose nei confronti degli agenti. Nei confronti del primo tifoso verrà aggravato il provvedimento di Daspo, mentre nei confronti del secondo, già in passato destinatario di analoga misura, verrà emesso un nuovo provvedimento interdittivo.Sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dei reati commessi nei giorni precedenti alla gara e nel corso della stessa.