Derby, denunciati due tifosi della Cavese - Le Cronache Provincia
Edicola

Notizie Flash!

Napoli. Incendio distrugge il Teatro Sannazaro
Derby, denunciati due tifosi della Cavese
Il caso Provincia finisce all’attenzione di Piantedosi
Salernitana, striscione Curva Sud Siberiano “Tanti auguri pagliacci”
Provincia Cava dè Tirreni

Derby, denunciati due tifosi della Cavese

  • Febbraio 17, 2026
  • 0
  • 93
  • 1 Min Read
Derby, denunciati due tifosi della Cavese

Due tifosi della Cavese sono stati denunciati dalla Polizia nell’ambito dei servizi effettuati in occasione della partita di calcio Cavese-Salernitana, valida per il girone C della Serie C e disputata sabato 14 febbraio allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni (Salerno). Durante la gara uno dei due tifosi è stato trovato nei pressi dello stadio pur essendogli interdetta la zona in quanto destinatario di Daspo; l’altro, all’atto di un controllo di polizia, ha rivolto frasi oltraggiose nei confronti degli agenti. Nei confronti del primo tifoso verrà aggravato il provvedimento di Daspo, mentre nei confronti del secondo, già in passato destinatario di analoga misura, verrà emesso un nuovo provvedimento interdittivo.Sono ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dei reati commessi nei giorni precedenti alla gara e nel corso della stessa.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Provincia

Franco Gabrielli in visita a Calvanico e

Una visita tanto inattesa quanto significativa, che ha permesso di scrivere

Liberato Gibboni
Luglio 11, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese

Pagani, accoltellato dopo una partita di calcetto

Accoltellato al termine di una partita amatoriale di calcetto a Pagani,

Liberato Gibboni
Luglio 12, 2013
Provincia Salerno Sud

Case svaligiate e rame rubate: 5 arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno, guidati dal vicequestore Claudio De

Liberato Gibboni
Luglio 13, 2013
Provincia Cava dè Tirreni

Cava, Annullato il trofeo “città fedelissima”

Annullato definitivamente il trofeo “ Città Fedelisima”. A dare la notizia

Liberato Gibboni
Luglio 14, 2013
Provincia Agro Nocerino Sarnese Nocerina

La Nocerina si è iscritta al campionato

Grazie all’intervento di un gruppo di imprenditori la Nocerina ha regolarizzato

Liberato Gibboni
Luglio 15, 2013