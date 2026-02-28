Morte piccolo Domenico: indagati anche 2 medici di Salerno

Anche due giovani medici salernitani risultato iscritti nel registrato dei sette indagati per la morte di Domenico Caliendo, il bambino di 2 anni morto sabato scorso dopo il trapianto di cuore sbagliato all’ospedale “Monaldi” di Napoli dove il piccolo era ricoverato in terapia intensiva dal dicembre 2025 in attesa di ricevere l’organo.

Si tratta di V.P., 34 anni, e di M.A., 30 anni, entrambi di Salerno. Uno si è occupato dell’espianto a Bolzano, l’altra era in sala operatoria. I legali chiamano Iesu come consulente.

L’inchiesta giudiziaria sulla vicenda che ha sconvolto tutta l’Italia sta andando avanti: ieri, infatti, il gip del tribunale di Napoli ha accolto la richiesta del pm e del procuratore aggiunto di incidente probatorio, l’accertamento tecnico-irripetibile che sarà eseguito sul cuore che doveva essere trapiantato al piccolo Domenico che si terrà martedì alle ore 10.

Contestualmente, il giudice ha nominato i periti che eseguiranno gli approfondimenti richiesti.

Successivamente, poi, sarà conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo del bimbo che sarà eseguita a stretto giro dopo l’incidente probatorio.