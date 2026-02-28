Minore accoltellato a Salerno, prognosi di 15 giorni - Le Cronache Ultimora
Minore accoltellato a Salerno, prognosi di 15 giorni
Minore accoltellato a Salerno, prognosi di 15 giorni

  • Febbraio 28, 2026
Sangue nella movida a Salerno dove, nella serata di ieri, è stato accoltellato un 17enne. Il fatto è avvenuto in via Conforti, nel pieno centro cittadino. Il minore, che era in compagnia della fidanzata, è stato avvicinato da una persona che – per cause ancora in corso di accertamento – lo ha ferito con una coltellata all’addome. Il colpo è stato superficiale: il taglio è stato medicato in ospedale ed il giovane è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire al responsabil

