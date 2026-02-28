“Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando ma non vedo particolari problemi”. E’ stata questa la frase, telegrafica, pronunciata da Roberto Fico, presidente della Regione Campania, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 del Tar – sezione distaccata di Salerno, in riferimento al progetto di restyling dello stadio Arechi.
Post Recenti
- Minore accoltellato a Salerno, prognosi di 15 giorni
- Morte piccolo Domenico: indagati anche 2 medici di Salerno
- Arechi, Fico: “Ci stiamo lavorando, non vedo problemi”
- olgachieffi@virgilio.it Allegati 23:03 (23 minuti fa) a me Gabriele Lavia e la notte delle anime
- Avella guida la rivolta Psi: Sì al campo largo
Categorie
- Primo piano
- Senza categoria
- Editoriale
- Speciale Pcto 2024
- sanità
- Enogastronomia
- Web & Tecnologia
- Amministrative 2024
- Giudiziaria
- Salute
- Politica
- Tecnologia
- Salerno
- Motori
- Inchiesta
- Ultim'ora Nazionale
- Extra
- L'iniziativa
- Prima Pagina Nazionale
- Ultimora
- Campania
- Cronaca
- Coronavirus
- Sport
- Regionali 2020
- Spettacolo e Cultura
- Politiche 2022
- Attualità
- amministrative 2023
- Video
- Tech
- Provincia
- Business
Tags
abusivo auto calcio casa cava cavese celano costruzioni crescent de luca direttore discoteca fiamme fuoco gagliano gambino incendio ladro lettere NEWS nocera nocerina no crescent ordinanza ordine paganese pagani parcheggi pastena piazza della libertà polizia polizia municipale porticciolo salerno porto poste rapina rotary salerno siniscalchi soldi sport TOP udc vigili vigili del fuoco