Arechi, Fico: “Ci stiamo lavorando, non vedo problemi” - Le Cronache Salerno
Edicola

Notizie Flash!

Minore accoltellato a Salerno, prognosi di 15 giorni
Morte piccolo Domenico: indagati anche 2 medici di Salerno
Arechi, Fico: “Ci stiamo lavorando, non vedo problemi”
olgachieffi@virgilio.it Allegati 23:03 (23 minuti fa) a me Gabriele Lavia e la notte delle anime
Salerno

Arechi, Fico: “Ci stiamo lavorando, non vedo problemi”

  • Febbraio 28, 2026
  • 0
  • 113
  • 1 Min Read
Arechi, Fico: “Ci stiamo lavorando, non vedo problemi”

Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando ma non vedo particolari problemi. E’ stata questa la frase, telegrafica, pronunciata da Roberto Fico, presidente della Regione Campania, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario 2026 del Tar – sezione distaccata di Salerno, in riferimento al progetto di restyling dello stadio Arechi.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Salerno

Avvocatura declassata, Casella porta la Provincia in

di Andrea Pellegrino Approda in Consiglio di Stato la modifica del

Liberato Gibboni
Luglio 1, 2017
Salerno

Alla guida ubriaco, chiesti oltre 3 anni

Alla guida in stato di ebbrezza, invade la corsia opposta della

Liberato Gibboni
Luglio 6, 2017
Salerno

Stop agli usi impropri dell’acqua, c’è l’ordinanza

Stop agli usi impropri dell’acqua erogata dalla rete comunale, durante tutto

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017
Cronaca Primo piano Salerno

Parcheggiatori abusivi: la retata 35 arresti dei

“Capo… dovete pagare il parcheggio…”. Guai a dire di no agli

Liberato Gibboni
Luglio 7, 2017