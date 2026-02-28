Manfredi, Siniscalchi grande innovatore da avvocato e da politico

“Vincenzo Maria Siniscalchi era un grande innovatore in tuttoâ€‹: nel diritto, nella politica, da avvocato, da componente laico del Csm, da parlamentare. A sinistra, un paladino del garantismo che scelse di mettere la propria professione al servizio di questo importante principio costituzionaleâ€‹, in particolare durante il periodo di â€‹Tâ€‹angentopoli.â€‹ E’ stato un grande onore aver ricevuto il dono della sua amicizia ed i suoi insegnamentiâ€‹.â€‹ A nome di tutta la generazione politica e forense, voglio ringraziarlo perche’, se siamo arrivati dove siamo â€‹oâ€‹ggi, lo dobbiamo a persone â€‹dâ€‹i valore come lui”.â€‹ E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, intervenendo alla cerimonia per lo scoprimento del â€‹’Bustoâ€‹’ dell’avvocato e parlamentare Vincenzo Maria Siniscalchi, â€‹câ€‹he si e’ tenuta, stamani, a Napoliâ€‹,â€‹ nello storico tribunale di Castel Capuano.