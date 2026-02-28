Manfredi, Siniscalchi grande innovatore da avvocato e da politico - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Festival di Sanremo. Tullio De Piscopo. Il video
Un grazie ai tifosi granata della curva
Festival di Sanremo: Tommaso Paradiso. Il video
Attacco Iran a Dubai, bloccata Big Mama: “Aiutateci è un incubo”
Attualità Campania

Manfredi, Siniscalchi grande innovatore da avvocato e da politico

  • Febbraio 28, 2026
  • 0
  • 195
  • 1 Min Read
Manfredi, Siniscalchi grande innovatore da avvocato e da politico

“Vincenzo Maria Siniscalchi era un grande innovatore in tuttoâ€‹: nel diritto, nella politica, da avvocato, da componente laico del Csm, da parlamentare. A sinistra, un paladino del garantismo che scelse di mettere la propria professione al servizio di questo importante principio costituzionaleâ€‹, in particolare durante il periodo di â€‹Tâ€‹angentopoli.â€‹ E’ stato un grande onore aver ricevuto il dono della sua amicizia ed i suoi insegnamentiâ€‹.â€‹ A nome di tutta la generazione politica e forense, voglio ringraziarlo perche’, se siamo arrivati dove siamo â€‹oâ€‹ggi, lo dobbiamo a persone â€‹dâ€‹i valore come lui”.â€‹ E’ quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, intervenendo alla cerimonia per lo scoprimento del â€‹’Bustoâ€‹’ dell’avvocato e parlamentare Vincenzo Maria Siniscalchi, â€‹câ€‹he si e’ tenuta, stamani, a Napoliâ€‹,â€‹ nello storico tribunale di Castel Capuano.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Attualità Cronaca

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013