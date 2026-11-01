Michela Ponzani: "Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l'ha chiesto" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Serie A, oggi Lazio-Cagliari 0-0 – Diretta Michela Ponzani: “Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l’ha chiesto” Davide Lippi racconta la malattia: “Ho vinto una battaglia, non la guerra” Israele, media: formazioni arabe verso indicazione di Eisenkot come premier Dazi, Carney: “Canada pronto ad aspettare un nuovo presidente Usa per l’accordo” Calcio di rigore revocato al Venezia, Como salvato. Cosa è successo Formula 1, Antonelli campione del mondo se… Tutte le combinazioni Pensioni, dai 144 ai 1300 euro l’anno: “Ecco quanto pesa il taglio delle rivalutazioni” Atp Vienna, oggi finale Alcaraz-De Minaur – Diretta Lutto nell’atletica. Addio a Ciara Mageean, scomparsa a 34 anni l’oro dei 1500 a Roma Il Team Yamaha non parteciperà al Gp del Qatar per la situazione in Medioriente. MotoGp: “Dispiace per la decisione, gli altri Team ci saranno” Atp Finals, Sport e Salute illumina Torino, il 14 novembre l’inaugurazione in Piemonte Serie A, oggi Lazio-Cagliari 0-0 – Diretta Michela Ponzani: “Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l’ha chiesto” Davide Lippi racconta la malattia: “Ho vinto una battaglia, non la guerra” Israele, media: formazioni arabe verso indicazione di Eisenkot come premier Dazi, Carney: “Canada pronto ad aspettare un nuovo presidente Usa per l’accordo” Calcio di rigore revocato al Venezia, Como salvato. Cosa è successo Formula 1, Antonelli campione del mondo se… Tutte le combinazioni Pensioni, dai 144 ai 1300 euro l’anno: “Ecco quanto pesa il taglio delle rivalutazioni” Atp Vienna, oggi finale Alcaraz-De Minaur – Diretta Lutto nell’atletica. Addio a Ciara Mageean, scomparsa a 34 anni l’oro dei 1500 a Roma Il Team Yamaha non parteciperà al Gp del Qatar per la situazione in Medioriente. MotoGp: “Dispiace per la decisione, gli altri Team ci saranno” Atp Finals, Sport e Salute illumina Torino, il 14 novembre l’inaugurazione in Piemonte
Ultim'ora Nazionale

Michela Ponzani: “Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l’ha chiesto”

  • Novembre 1, 2026
  • 0
  • 29
  • 1 Min Read
Michela Ponzani: “Io a primarie del centrosinistra? Non sono interessata e nessuno me l’ha chiesto”

(Adnkronos) – “Smentisco categoricamente. Non sono interessata a partecipare alle primarie del centrosinistra e nessuno me lo ha chiesto. Mi limito a svolgere il mio lavoro di storica e se qualcuno vuole confutare ciò che scrivo o dico, meglio lo faccia con le fonti”. A scriverlo sui social è la storica Michela Ponzani, smentendo le indiscrezioni di stampa che la davano come candidata di Avs alle primarie del centrosinistra. 

 

 

Intanto, il presidente del Senato Ignazio La Russa è tornato nei giorni scorsi sulla polemica con la storica che nello studio di ‘Otto e Mezzo’, su La7, aveva parlato di una sua presenza alla manifestazione che sfociò in scontri di piazza nel 1973 a Milano, scontri che portarono alla morte dell’agente di polizia Marino. “Ritirare la querela? Ci penserò”, ha detto La Russa (VIDEO). 

“Un presidente del Senato che annuncia una querela verso una docente universitaria non è una pagina tanto bella per la democrazia”, aveva poi commentato la storica, ancora ospite di ‘Otto e Mezzo’. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025