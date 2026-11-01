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Davide Lippi racconta la malattia: “Ho vinto una battaglia, non la guerra”

  • Novembre 1, 2026
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Davide Lippi racconta la malattia: “Ho vinto una battaglia, non la guerra”

(Adnkronos) – “A un anno circa da quando ho avuto dei problemi personali ho sentito il bisogno di ringraziare tutti coloro che mi sono stati a fianco e sono davvero tanti. Oltre, naturalmente, alla mia famiglia che mi ha permesso di superare le difficoltà, che come ho potuto scoprire sulla mia pelle arrivano improvvisamente, quando meno te lo aspetti. E allora, solo se hai la fortuna di essere circondato da persone che ti aiutano ad affrontare in un certo modo le difficoltà, riesci a guardare avanti”. Davide Lippi, figlio del ct campione del mondo nel 2006 Marcello, ha usato queste parole per accompagnare un video pubblicato sui social e raccontare la sua battaglia contro la malattia.  

Lippi ha spiegato che “per adesso è stata vinta una battaglia, ma non la guerra. Fino a quando non trascorreranno i tempi necessari bisogna rimanere sempre con i piedi ben saldi a terra. Però, il fatto di avere al mio fianco le persone più care che ti fanno sentire il loro amore e ti danno la forza necessaria, sono senza dubbio importanti per affrontare certi percorsi, che fino a quando non ti ritrovi coinvolto in prima persona, non potevi realmente conoscere”.  

Negli ultimi mesi, la malattia ha cambiato tutte le prospettive e le priorità: “Guardo alla vita con tutt’altra prospettiva, ed è per questo motivo che a un anno da quando è cambiata la mia, ho voluto dire grazie a chi è stato con me, e ha condiviso questo percorso”. E ancora: “È stato un anno pazzesco pieno di tutto, che mi ha insegnato tantissimo sulla vita e ho capito che senza il vostro Amore non avrei vinto questa battaglia, sì perché la guerra ancora sarà lunga ma con voi al mio fianco tutto sarà sempre possibile”. 

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