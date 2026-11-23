Il terremoto del 23 novembre 1980 non lasciò dietro di sé soltanto macerie, lutti e migliaia di famiglie senza casa. Aprì anche una delle pagine più controverse della storia italiana: quella della ricostruzione e degli interessi criminali che si svilupparono intorno all’enorme flusso di denaro pubblico destinato ai territori devastati dal sisma. La tragedia dell’Irpinia e delle aree della Campania e della Basilicata si trasformò rapidamente in un’occasione di arricchimento per la criminalità organizzata. La ricostruzione rappresentava un affare colossale: appalti, movimento terra, rimozione delle macerie, prefabbricati, forniture e opere pubbliche. Un sistema nel quale la camorra cercò di inserirsi attraverso imprese vicine ai clan, condizionamenti amministrativi e rapporti con ambienti della politica e dell’imprenditoria. La legge 219 del 1981, destinata a disciplinare gli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, mise a disposizione risorse ingenti. Ma proprio l’emergenza, la necessità di intervenire rapidamente e le procedure straordinarie offrirono spazi alle infiltrazioni criminali. La Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo comprese le potenzialità economiche di quella stagione e cercò di consolidare la propria presenza anche nel settore degli appalti. Una vicenda simbolo di quel periodo è l’omicidio di Marcello Torre, avvocato e sindaco di Pagani. Eletto il 7 agosto 1980, appena tre mesi prima del terremoto, Torre si trovò ad affrontare l’emergenza mettendosi immediatamente al servizio della propria comunità. Ma insieme ai soccorsi e ai problemi della popolazione dovette fronteggiare anche le pressioni di chi voleva trasformare la ricostruzione in un’occasione di profitto. Il primo cittadino si oppose ai tentativi di infiltrazione negli appalti, in particolare a quelli relativi alla rimozione delle macerie. Non volle assecondare operazioni che avrebbero favorito imprese legate agli ambienti camorristici e si oppose anche ai tentativi di gonfiare le cifre dei senzatetto per ottenere maggiori finanziamenti. Una posizione che lo rese un ostacolo per gli interessi criminali. Torre era consapevole dei rischi che correva. «Sono seduto su una polveriera», ripeteva, descrivendo il clima di intimidazione che lo circondava. La mattina dell’11 dicembre 1980, appena diciotto giorni dopo il terremoto, il sindaco di Pagani venne assassinato. Aveva 48 anni. L’agguato segnò uno spartiacque nella storia della criminalità organizzata nel Salernitano e rappresentò un tragico messaggio rivolto a chiunque avesse intenzione di opporsi agli interessi dei clan. Il ruolo di Raffaele Cutolo nella vicenda è stato accertato in sede giudiziaria. La Corte d’Assise d’Appello di Salerno, nel dicembre 2001, lo condannò all’ergastolo riconoscendolo come mandante dell’omicidio. La sentenza venne confermata dalla Cassazione il 4 giugno 2002. Francesco Petrosino fu individuato come esecutore materiale. Quella di Marcello Torre non fu soltanto la storia di un amministratore locale assassinato. Fu il simbolo di una stagione nella quale la camorra tentò di mettere le mani sulla disperazione di migliaia di persone, trasformando una tragedia collettiva in un’opportunità economica. A distanza di 46 anni, il terremoto del 1980 continua a raccontare due storie parallele: quella di una ricostruzione che avrebbe dovuto restituire futuro alle comunità colpite e quella degli interessi criminali che provarono a impadronirsi di quel futuro. Nel mezzo, il sacrificio di un sindaco che scelse di non piegarsi.