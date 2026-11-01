Salernitana-Savoia. Le formazioni

Salernitana, le scelte di Di Bari

Rispetto alle ultime uscite, arrivano notizie positive dall’infermeria: sono rientrati Heinz, Gyabuaa e Achik, mentre restano indisponibili Djamanca e La Gumina.

Tra i pali ci sarà Galeotti. In difesa spazio a Llano, Celiento, Heinz (al posto di Pieraccini) e Anastasio. A centrocampo la coppia centrale sarà composta da Vitale e Tascone, con Achik a destra e Villa sulla corsia opposta.

In attacco, Di Bari si affida al tandem formato da D’Ursi e Lescano. Per l’argentino l’obiettivo è ritrovare la via del gol e interrompere un digiuno che pesa sulle ambizioni offensive dei granata.

Savoia, Formisano punta sul 3-5-2

Sul fronte opposto, il tecnico del Savoia, Formisano, dovrebbe confermare il 3-5-2. Davanti al portiere Leonardo, il terzetto difensivo sarà composto da Noce, D’Amore e Fabriani.

In mezzo al campo agiranno Polizzi, Meola, Tumbarello, Alfieri e Martina, mentre in avanti spazio alla coppia Nepi-Scotti. Gli ospiti arrivano all’appuntamento con rinnovata fiducia e proveranno a sfruttare le difficoltà attraversate dalla formazione granata.

Le formazioni ufficiali

SALERNITANA (4-4-2): Galeotti; Llano, Celiento, Heinz, Anastasio; Achik, Vitale, Tascone, Villa; D’Ursi, Lescano.

A disposizione: Cevers, Zoia, Gyabuaa, Capuano, Boncori, Djibril, Del Pin, Longobardi, Pieraccini, Cardoni, Bevilacqua.

Allenatore: Vito Di Bari.

SAVOIA (3-5-2): Leonardo; Noce, D’Amore, Fabriani; Polizzi, Meola, Tumbarello, Alfieri, Martina; Nepi, Scotti.

A disposizione: Bethers, Zoboletti, Portanova, Patrignani, Riccardi, Kalynovych, Gemello, Yeboah, Fiasco.

Allenatore: Salvatore Formisano.

Arbitro: Restaldo, della sezione di Galigani.

Assistenti: Galigani e Mastrosimone.

Quarto uomo: Mirabella.

FVS: Ferraro.