Martusciello, subito il nome del candidato di centrodestra
Martusciello, subito il nome del candidato di centrodestra
Martusciello, subito il nome del candidato di centrodestra

Vogliamo avere subito il nome del candidato presidente perché il centrodestra è pronto a vincere le elezioni in Campania. Il 24 ottobre (data di scadenza della presentazione delle liste, ndr) è vicino e bisogna fare una scelta”. Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, aprendo i lavori della tre giorni della Festa nazionale del partito nelle terme di Telese, in provincia di Benevento. “Dobbiamo allargare la coalizione – ha aggiunto – aprendoci alla società civile”. E, in chiusura: “È vero che con me candidato vinceremmo le elezioni, ma in politica bisogna essere generosi”.

