Ragusa, ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria: “Sta bene”

(Adnkronos) – Si è presentato questa sera, al commissariato di polizia di Vittoria nel Ragusano, il 17enne sequestrato giovedì sera da due uomini, col volto coperto e armati, mentre si trovava nel centro della cittadina. Sembra che il giovane stia bene e in questo momento è ascoltato dagli inquirenti per capire cosa è successo nelle ultime 24 ore. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
