Martusciello, ‘no a tagli su Verdi e Giffoni, difendere la cultura di Salerno’

“Gli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia che intervengono sui fondi destinati al Teatro Verdi e al Giffoni Film Festival sono un errore. La cultura non può diventare strumento per colpire un territorio”. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello. “Trasparenza e controlli sull’utilizzo delle risorse sono indispensabili, ma non possono tradursi in scelte che rischiano di indebolire esperienze culturali consolidate, che rappresentano un patrimonio per Salerno e per l’intera Campania”, aggiunge. Sulla stessa linea i consiglieri regionali di Forza Italia Roberto Celano e Mimì Minella: “Intervenire con tagli su realtà come il Teatro Verdi e il Giffoni Film Festival significa mettere in discussione presìdi culturali che negli anni hanno prodotto valore, crescita e riconoscibilità ben oltre i confini regionali”. “La cultura è un investimento strategico, non una variabile su cui esercitare contrapposizioni politiche. Difendere queste eccellenze significa tutelare identità, sviluppo e opportunità per il territorio salernitano”, concludono.
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