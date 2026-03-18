Sangiuliano (FdI), giudice sia terzo come arbitro calcio

La funzione di giurisdizione, che e’ il nocciolo dello Stato, affinche’ possa essere esercitata deve essere credibile: la magistratura deve essere credibile nel suo operare e la credibilita’ dipende soprattutto dalla terzieta’ del giudice”. Lo ha detto l’ex ministro e oggi consigliere regionale di FdI in Campania Gennaro Sangiuliano intervenendo all’incontro “Verso il Referendum – Confronto trasversale per una partecipazione consapevole”, organizzato dall’Universita’ Federico II di Napoli. Secondo Sangiuliano, ogni cittadino “deve avere la serenita’ che colui che lo giudica e’ una persona autonoma, indipendente, giusta e terza”, come stabilito dalla Costituzione. Il giudice, ha detto l’ex ministro, “deve sottostare alla legge e non puo’ crearla”, perche’ “le leggi le fa il Parlamento, cioe’ i cittadini attraverso la sovranita’ popolare”. Richiamando anche l’articolo 111 della Costituzione, ha ribadito che il giudice deve essere “terzo e indipendente” e garantire un giusto processo. “Voi vi fidereste di un arbitro che viene allo stadio, che va a cena e fa convenevoli con uno degli allenatori delle due squadre? – ha chiesto Sangiuliano -. No. Gli arbitri, quando arrivano allo stadio, sono asettici rispetto al contesto, dicono un semplice buongiorno o buonasera e poi svolgono la loro attivita’, cioe’ essere terzi rispetto a cio’ che accade in campo”.
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