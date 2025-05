Martusciello (FI), candidatura non spetta a Fd’I

“La candidatura spetta a Fd’I? Dopo le comunali non piu’. Se nel ragionamento di Cirielli c’era una rivendicazione dovuta alla differenza di voti alle Europee, dopo le comunali questa differenza non c’e’ piu’ e di conseguenza ogni rivendicazione”. Lo afferma in una nota Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Fd’I ha preso il 2 per cento a Casavatore e il 4 per cento Nola, a dimostrazione che quando va da sola perde ogni capacita’ attrattiva. La candidatura non spetta a nessuno e chi lo dice non rappresenta l’unita’ della coalizione”, conclude