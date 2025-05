Dal sindaco di Camerota insulti omofobi a un consigliere’

Insulti omofobi dal sindaco di Camerota Mario Scarpitta al consigliere comunale di minoranza Giangaetano Petrillo: è quanto denuncia in una lettera aperta il gruppo di opposizione di cui fa parte Petrillo. Scarpitta, è l’accusa, “si è lasciato andare a una serie di gravi offese, intimidazioni e diffamazioni rivolte a noi dell’opposizione, in particolare al consigliere Petrillo. Le frasi utilizzate non solo offendono la dignità personale del consigliere preso di mira, ma veicolano un linguaggio apertamente omofobo, sessista e discriminatorio che mortifica il decoro dell’istituzione comunale, calpesta i principi costituzionali e rinnega il senso più profondo del mandato democratico”.