Marenghi: Sparo in via Roma: Svolta sulla sicurezza

In merito all’episodio verificatosi nella serata di ieri in via Roma, dove sarebbe stato esploso un colpo d’arma nei pressi di un’attività di ristorazione del centro cittadino, il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Salerno, Gherardo Maria Marenghi, esprime forte preoccupazione per l’ennesimo episodio che alimenta un clima di insicurezza tra cittadini, famiglie e commercianti. “Pur confidando pienamente nel lavoro delle forze dell’ordine e attendendo l’esito degli accertamenti in corso – dichiara Marenghi – resta gravissimo che nel cuore della città, a pochi passi dal Comune e in una delle aree simbolo della movida salernitana, si possa assistere a episodi del genere, anche se riconducibili a comportamenti irresponsabili e definiti da alcuni come una semplice ‘goliardata’. Sparare in strada, in mezzo alle persone, non è mai un gioco. È un fatto che scuote la comunità e che impone una riflessione seria sul livello di controllo e prevenzione che oggi manca in molte zone della città”. Il candidato sindaco del centrodestra richiama ancora una volta il tema della sicurezza urbana come priorità assoluta dell’azione amministrativa futura. “Da settimane denunciamo un progressivo deterioramento della percezione di sicurezza in città. Salerno era considerata una realtà tranquilla e vivibile; oggi, invece, cittadini ed esercenti avvertono sempre più spesso paura e senso di abbandono, soprattutto nelle ore serali. Non possiamo permettere che il centro cittadino e le periferie diventino terra di illegalità, degrado e comportamenti incontrollati”. Secondo Marenghi, episodi come quello avvenuto in via Roma rischiano di compromettere anche l’immagine della città, con ripercussioni sul commercio, sul turismo e sulla qualità della vita. “Le attività economiche del centro stanno vivendo una fase delicata e meritano tutela concreta. I commercianti non possono essere lasciati soli a fronteggiare situazioni che minano la serenità di chi lavora e frequenta quotidianamente queste aree. La sicurezza non è un tema da affrontare solo dopo i fatti di cronaca, ma deve diventare una strategia permanente e strutturata”. Marenghi quindi ribadisce le proposte già avanzate durante la campagna elettorale: maggiore coordinamento istituzionale con Prefettura e Questura, potenziamento della videosorveglianza nelle aree sensibili, controlli più capillari anche in borghese da parte delle forze dell’ordine in sinergia con la Polizia Municipale, un presidio costante del territorio e una più forte attenzione alle segnalazioni provenienti dai quartieri. “Serve un cambio di passo immediato. Occorre investire nella prevenzione, nella presenza visibile dello Stato e nel recupero del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni. Una città sicura è una città più libera, più vivibile e più attrattiva. Non bastano annunci o interventi sporadici: servono continuità, programmazione e una visione chiara”. “La sicurezza è un diritto fondamentale e va garantita con presenza, prevenzione e deterrenza. Occorre restituire serenità ai cittadini, tutelare le attività commerciali e consentire a giovani e famiglie di vivere Salerno senza timore. Una città moderna e attrattiva – conclude Marenghi – non può prescindere dall’ordine, dal rispetto delle regole e dalla tutela degli spazi pubblici”.