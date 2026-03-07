Fico, ‘acqua resta pubblica, merito maggioranza progressista’

Con grande forza e spinta della mia giunta abbiamo ritirato e annullato il bando che sceglieva il gestore privato per la gestione dell’acqua pubblica, perché pensiamo che deve essere gestita in una società totalmente pubblica”. Lo ha detto a Caserta il presidente della Regione Campania Roberto Fico. “Ho dato mandato agli uffici – ha aggiunto Fico – di trovare una proposta importante di una società pubblica dal punto di vista sia tecnico che finanziario. Ci lavoriamo, è una strada importante che abbiamo messo in campo con la forza di una nuova maggioranza progressista in Regione”.