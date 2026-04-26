Maraio (Avanti Psi), ora verità sull’operaio indiano e lotta al caporalato

La tutela dei lavoratori è il punto da cui partire. È ciò che tiene insieme dignità, legalità e giustizia”. Così Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi a margine di un’iniziativa elettorale a Salerno. “La morte dell’operaio indiano a Salerno lo dimostra in modo drammatico. Un uomo di 36 anni, Paul Neeraj, arrivato in ospedale in condizioni gravissime e poi deceduto, su cui oggi è necessario fare piena luce”, spiega. “Due punti devono essere chiari. Primo: continueremo a chiedere verità e giustizia. Non consentiremo – aggiunge – che questa vicenda venga dimenticata. Secondo: la lotta al caporalato e allo sfruttamento deve essere totale. Nei campi, nel turismo, in ogni settore. Morire per lavoro, nel 2026, è inaccettabile, è una sconfitta per tutti”. “Difendere i lavoratori significa anche difendere gli imprenditori onesti, la maggioranza, penalizzati da chi sfrutta e viola le regole. Su questa vicenda, e lo dico da assessore regionale e leader di partito, non arretreremo di un passo”, conclude.