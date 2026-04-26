Inchiesta mondo arbitrale, spunta gara Salernitana

Dopo Gianluca Rocchi (che ha deciso di autosospendersi) un altro big dell’Aia finisce sotto inchiesta. Parliamo di Andrea Gervasoni, attuale supervisore del Var. Lo scrivono i colleghi dell’Agi che riferiscono di come il 50enne sia indagato in “concorso con altre persone” per frode sportiva nell’inchiesta della Procura di Milano. Nell’inchiesta spunta anche il nome della Salernitanadi Milano.

Così come riporta AGI, per possibili ingerenze su Var e arbitri, il supervisore Var Andrea Gervasoni è indagato in “concorso con altre persone” per frode sportiva nell’inchiesta della Procura di Milano. Nell’avviso di garanzia che gli è stato notificato ieri sera, si legge che “durante lo svolgimento della partita Salernitana-Modena con la concessione del calcio di rigore a favore della squadra emiliana da parte del direttore di gara Antonio Giuia incalzava e sollecitava l’addetto Var Luigi Nasca affinché questi richiamasse Giuia all”on field review’ ai fini della decisione iniziale sull’episodio di gioco”. I fatti risalgono all’8 marzo 2025.

Al 51′ di gioco, l’arbitro Giua aveva assegnato un calcio di rigore in favore del Modena per un tocco di mano in area di rigore da parte di Bronn. Dopo essere stata richiamata la revisione dell’episodio al Var, il fischietto sardo si accorse che il numero 15 della Salernitana aveva colpito il pallone soltanto con la spalla, revocando il penalty ai Canarini.

La Salernitana si aggiudicò il match con successo per 1-0 con gol vittoria di Soriano.