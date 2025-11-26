M.R.Boccia, nel 2027 mi candido alle politiche

“La mia candidatura era solo per far conoscere un partito nato da 30 giorni e la percentuale della lista Bandecchi e’ tripla rispetto alla precedente tornata elettorale quindi siamo un partito in crescita. Se mi sono votata? No, ho votato altri candidati del partito”. A parlare e’ Maria Rosaria Boccia, candidata non elettta alla regionali in Campania, che oggi e’ intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’. La sua carriera politica quindi non finisce qui? “Assolutamente no, penso di candidarmi in Parlamento alle politiche del 2027”, ha detto Boccia
