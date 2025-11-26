M.R.Boccia, nel 2027 mi candido alle politiche - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

De Luca : Governo è venuto a ballare, saltando saltando sono inciampati
Venerdì a Salerno sarà ricordato Carlo Ricchetti
Avellino. Frode da 1,7 miliardi con l’ecobonus, 11 arresti
M.R.Boccia, nel 2027 mi candido alle politiche
Attualità

M.R.Boccia, nel 2027 mi candido alle politiche

  • Novembre 26, 2025
  • 0
  • 126
  • 1 Min Read
M.R.Boccia, nel 2027 mi candido alle politiche

“La mia candidatura era solo per far conoscere un partito nato da 30 giorni e la percentuale della lista Bandecchi e’ tripla rispetto alla precedente tornata elettorale quindi siamo un partito in crescita. Se mi sono votata? No, ho votato altri candidati del partito”. A parlare e’ Maria Rosaria Boccia, candidata non elettta alla regionali in Campania, che oggi e’ intervenuta alla trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’. La sua carriera politica quindi non finisce qui? “Assolutamente no, penso di candidarmi in Parlamento alle politiche del 2027”, ha detto Boccia

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013