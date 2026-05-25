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Milano, tris ad Amalfi. Guida a Positano, ribaltone a Maiori con Romano

  • Maggio 25, 2026
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Milano, tris ad Amalfi. Guida a Positano, ribaltone a Maiori con Romano

Elezioni amministrative nei comuni della Costiera Amalfitana tra novità e conferme.

Ad Amalfi terzo mandato consecutivo per Daniele Milano: il sindaco uscente ha ottenuto 2.135 voti (79,43%), staccando nettamente la rivale Antonella Franzese (553 preferenze – 20,57%).

 

Clamoroso ribaltone a Maiori, dove l’uscente Antonio Capone (1.706 voti, 48,56%) è stato sconfitto dal competitor Gianpiero Romano (1.807 voti, pari al 51,44%), medico di base prestato alla politica

 

 

Cambio della guardia anche a Positano, con Gabriella Guida ha battuto Michele De Lucia.

«Abbiamo dimostrato che anche a Positano si può costruire una politica fatta di ascolto, presenza, idee e visione. Questa vittoria appartiene ai positanesi – il commento affidato ai social della neosindaca -. Da oggi inizia una nuova responsabilità: trasformare questa energia in lavoro concreto per costruire una Positano più vivibile, più trasparente e più vicina alle persone. Sarò la sindaca di tutti».

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