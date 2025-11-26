Martusciello, alle politiche candiderò eletti alle regionali - Le Cronache Attualità
Martusciello, alle politiche candiderò eletti alle regionali

  • Novembre 26, 2025
Martusciello, alle politiche candiderò eletti alle regionali

“Chiederò a tutti gli eletti alle regionali di candidarsi alle elezioni politiche. Hanno dimostrato grande radicamento”. Lo ha detto Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia. “Per il 2027 metterò in campo una squadra di parlamentari radicati e attenti ai bisogni della Campania e proporrò ad alcuni consiglieri regionali eletti di candidarsi”, ha aggiunto.

