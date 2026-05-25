P. De Luca, 'in Campania importante affermazione Pd e centrosinistra' - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Union Brescia-Salernitana, fischia Poli di Verona
P. De Luca, ‘in Campania importante affermazione Pd e centrosinistra’
Milano, tris ad Amalfi. Guida a Positano, ribaltone a Maiori con Romano
V proiezione: De Luca al 57,2%. Marenghi-Lanocita al 14,9%
Attualità Campania

P. De Luca, ‘in Campania importante affermazione Pd e centrosinistra’

  • Maggio 25, 2026
  • 0
  • 143
  • 2 Min Read
P. De Luca, ‘in Campania importante affermazione Pd e centrosinistra’

Le vittorie del Partito Democratico e del centrosinistra nella maggioranza dei Comuni al voto in Campania rappresentano il frutto di anni di lavoro serio e concreto. Confermano il radicamento sui territori dei nostri amministratori e l’attenzione che ogni giorno rivolgiamo ai problemi reali delle persone”. Lo afferma Piero De Luca segretario regionale del Pd commentando i risultati delle elezioni amministrative. “C’è grande soddisfazione – aggiunge – perché si dà continuità a esperienze amministrative che in questi anni hanno prodotto risultati importanti per le comunità locali e si riesce a cambiare guida in numerosi Comuni. È la conferma della forza di una proposta politica costruita con serietà, presenza quotidiana e capacità di dare risposte concrete con umiltà ai temi del welfare, della sanità, della scuola, dei servizi, delle politiche sociali, della rigenerazione urbana e del trasporto pubblico locale”. Secondo De Luca, “Da questa tornata elettorale arriva un ulteriore segnale politico anche a livello nazionale. I cittadini premiano una proposta credibile, radicata e unita, mentre cresce la distanza rispetto a una destra sempre più concentrata sulla propaganda e meno sui bisogni reali delle persone”. “Il Pd e il centrosinistra – conclude il segretario regionale Dem – continuano dalla Campania a porre le fondamenta per costruire un’alternativa credibile e autorevole alla destra, che non sta dando risposte ai problemi economici e sociali di famiglie e imprese, e sta danneggiando in particolare il Mezzogiorno”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Attualità Salerno

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Attualità Cronaca

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013