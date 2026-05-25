P. De Luca, ‘in Campania importante affermazione Pd e centrosinistra’

Le vittorie del Partito Democratico e del centrosinistra nella maggioranza dei Comuni al voto in Campania rappresentano il frutto di anni di lavoro serio e concreto. Confermano il radicamento sui territori dei nostri amministratori e l’attenzione che ogni giorno rivolgiamo ai problemi reali delle persone”. Lo afferma Piero De Luca segretario regionale del Pd commentando i risultati delle elezioni amministrative. “C’è grande soddisfazione – aggiunge – perché si dà continuità a esperienze amministrative che in questi anni hanno prodotto risultati importanti per le comunità locali e si riesce a cambiare guida in numerosi Comuni. È la conferma della forza di una proposta politica costruita con serietà, presenza quotidiana e capacità di dare risposte concrete con umiltà ai temi del welfare, della sanità, della scuola, dei servizi, delle politiche sociali, della rigenerazione urbana e del trasporto pubblico locale”. Secondo De Luca, “Da questa tornata elettorale arriva un ulteriore segnale politico anche a livello nazionale. I cittadini premiano una proposta credibile, radicata e unita, mentre cresce la distanza rispetto a una destra sempre più concentrata sulla propaganda e meno sui bisogni reali delle persone”. “Il Pd e il centrosinistra – conclude il segretario regionale Dem – continuano dalla Campania a porre le fondamenta per costruire un’alternativa credibile e autorevole alla destra, che non sta dando risposte ai problemi economici e sociali di famiglie e imprese, e sta danneggiando in particolare il Mezzogiorno”.