Avellino. Frode da 1,7 miliardi con l’ecobonus, 11 arresti

Ricostruito dalla Guardia di finanza un sistema per il conseguimento fraudolento di contributi statali relativi ai bonus edilizi. Il valore dei crediti fittizi scoperti ammonta a oltre un miliardo e mezzo di euro.

In particolare i militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e del Gruppo di Avellino hanno eseguito un provvedimento del gip del Tribunale di Avellino che ha disposto l’applicazione di 14 misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e auto riciclaggio.

Quattro persone sono state arrestate, sette sono finite ai domiciliari e le altre tre sono state sottoposte a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, obbligo di dimora e alla misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista per il periodo di un anno.