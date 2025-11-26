Avellino. Frode da 1,7 miliardi con l'ecobonus, 11 arresti - Le Cronache Cronaca
Edicola

Notizie Flash!

De Luca : Governo è venuto a ballare, saltando saltando sono inciampati
Venerdì a Salerno sarà ricordato Carlo Ricchetti
Avellino. Frode da 1,7 miliardi con l’ecobonus, 11 arresti
M.R.Boccia, nel 2027 mi candido alle politiche
Cronaca Campania

Avellino. Frode da 1,7 miliardi con l’ecobonus, 11 arresti

  • Novembre 26, 2025
  • 0
  • 84
  • 1 Min Read
Avellino. Frode da 1,7 miliardi con l’ecobonus, 11 arresti

Ricostruito dalla Guardia di finanza un sistema per il conseguimento fraudolento di contributi statali relativi ai bonus edilizi. Il valore dei crediti fittizi scoperti ammonta a oltre un miliardo e mezzo di euro.

In particolare i militari della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e del Gruppo di Avellino hanno eseguito un provvedimento del gip del Tribunale di Avellino che ha disposto l’applicazione di 14 misure cautelari personali nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, riciclaggio e auto riciclaggio.

Quattro persone sono state arrestate, sette sono finite ai domiciliari e le altre tre sono state sottoposte a obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, obbligo di dimora e alla misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di commercialista per il periodo di un anno.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 21, 2012
Cronaca

Via Dei Canali, la Chiesa delle vecchie

Comincia un viaggio nella Salerno antica, la Castrum romana che ha

Liberato Gibboni
Settembre 22, 2012
Cronaca

La De Filippis ha finalmente una sede

Gli alunni della scuola media De Filippis di Salerno hanno finalmente

Liberato Gibboni
Settembre 23, 2012
Cronaca

Salerno; riscossione contributo per acquisto libri di

È in riscossione per gli aventi diritto, presso tutte le agenzie

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012
Cronaca

In crociera per vacanza studio

«Salerno vista dal mare appare come un quadro bellissimo, abbiamo capito

Liberato Gibboni
Settembre 28, 2012