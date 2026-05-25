Union Brescia-Salernitana, fischia Poli di Verona

Sarà Alberto Poli di Verona l’arbitro di Union Brescia-Salernitana, semifinale di ritorno dei playoff di Serie C Sky Wifi in programma mercoledì 27 maggio alle ore 20:00. Con il fischietto veneto gli assistenti Giulia Tempestilli (Roma 2) e Vincenzo Russo (Nichelino). Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Gabriele Restaldo di Ivrea. Al Var l’esperto Davide Ghersini di Genova, con Francesco Zago di Conegliano come Avar. Sono due i precedenti che legano Poli alla Salernitana, con il fischietto veneto che ha un bilancio di un pari e di una sconfitta. All’Arechi registrò lo 0-0 con il Cosenza, trasferta amara con il Catania, con il ko per 2-0 al Massimino.