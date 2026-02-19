Salernitana, Caserta stop a trasferta tifosi granata

La prossima gara esterna della Salernitana, in programma giovedì 5 marzo allo Stadio Alberto Pinto contro la Casertana, potrebbe infatti essere soggetta a forti limitazioni. Il match, valido per la trentesima giornata di Serie C, è considerato a rischio e sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, su segnalazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Non è escluso, dunque, il divieto di trasferta per i tifosi granata, così come già accaduto per la sfida contro la Cavese. All’andata, peraltro, era stato vietato ai sostenitori della Casertana di raggiungere lo Stadio Arechi.

Il Casms dovrà esprimersi anche sull’incontro tra Salernitana e Catania, in programma domenica 1 marzo all’Arechi. Anche in questo caso si va verso il divieto di trasferta per i tifosi siciliani.